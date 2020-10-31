ديالى تعطي الضوء الاخضر لمشروع اسثماري بكلفة 115 مليون دولار

2020/10/31 | 22:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]اعلنت دائرة استثمار ديالى، السبت، عن اعطاء الضوء الاخضر لمشروع استثماري في قطاع الاسكان بكلفة 115 مليون دولار.

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