2020/10/31 | 22:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/منى شعلان/ قررت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، حبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا لمدة عامين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.



وقال حمو بيكا في تصريح خاص لـ”المستقلة″، إنه سوف يقدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق من حمو بيكا على حكم حبسه عامين فى قضية سب وقذف هانى شاكر وكالة الصحافة المستقلة.

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