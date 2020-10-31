طريق داخل حسن - حكمت الحاج

2020/10/31 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج طريق داخل حسن- قصيدة- حكمت الحاج..حِنْ يا دليليْيا دمعةْ سيليْولفي ابتعدْيا دمعة سيليْحقاً؟وأين؟في الطريق إلى الناصرية،بعد سبعة وعشرين عاماً؟لكن لا دليلولا خليلولا دمعة تسيلفي شارع الحبوبيإنها عفاف راضي فقط تجلس في المقهى تدندن جرحتني عيونه السوداننتظر معا ونحن نحتسي آخر كأسين لشاي عطنآخر سيارة تمضي بنا إلى سوق الشيوخ.



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