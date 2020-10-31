الاقتصاد يتبع السياسة في -الشرق الأوسط-: العرب، تركيا، إيران، (إسرائيل) - محمد عبد الشفيع عيسى

2020/10/31 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى لن نخوض في تعريفات متضاربة للمناطق الجغرافية المختلفة المحيطة بنا، نظرا للتداخل والالتباس المتعلق بحدودها الفلسفية والجيو سياسية، وإن كان أقربها للفهم: "المنطقة العربية" بما تحيل إليه من دلالات تاريخية-حضارية، قومية في التحليل الأخير، لما نسميه "الوطن العربي" رقعة جغرافية محددة بصورة عامة يقيم عليها "الشعب العربي"، ليتكون من ذلك مفهوم "الأمة العربية".هناك أيضا ما يمكن ان نطلق عليه "المنطقة الع ......





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