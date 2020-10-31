شهداء القضايا الوطنية! - طه رشيد

2020/10/31 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد خلفت الحرب العالمية الثانية ( 1945 - 1939) الافا مؤلفة من الضحايا، سواء من دول المحور الفاشي (المانيا، ايطاليا، اليابان) او من الدول التي وقعت تحت احتلالها.وبادرت الدول التي كانت ضحية لتلك الحرب الى الاحتفاء بشهدائها، وخاصة اولئك الذين شكلوا فرقا للمقاومة الشعبية ضد المحتل النازي.



وكانت فكرة الاحتفاء بسيطة جدا من خلال اطلاق اسماء الشهداء على الساحات والشوارع، او وضع الواح نحاسية في مواقع الاست ......





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