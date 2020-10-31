2020/10/31 | 22:48 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار عبوة ناسفة على محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/31 | 22:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة على محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة على محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).