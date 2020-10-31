2020/10/31 | 22:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- قال مصدر أمني ان عبوة ناسفة انفجرت مساء السبت قرب محل لبيع المشروبات الكحولية وسط العاصمة بغداد .



وقال المصدر للـ(المستقلة) … ان “عبوة ناسفة انفجرت في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، مستهدفا محلا لبيع المشروبات الكحولية في تقاطع الشروق”.



وأضاف أن” الانفجار اسفر عن اصابة شخص ، مبيننا ان القوات الامنية هرعت ال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرب محل لبيع المشروبات الحكولية انفجار ناسفة وسط بغداد وكالة الصحافة المستقلة.

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