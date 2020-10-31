أنشيلوتي يلقي طوق النجاة للاعب ريال مدريد

2020/10/31 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يسعى إيفرتون للتعاقد مع نجم آخر من ريال مدريد، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي، وذلك بعدما ضم لصفوفه هذا الموسم الدولي الكولومبي، خاميس رودريجيز، قادما من الميرينجي.

ويتعلق الأمر بلاعب الوسط، إيسكو ألاركون، الذي لم يعد جزءًا من خطط مدربه، زين الدين زيدان.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، يتطلع الإسباني للعب تحت قيادة مدربه السابق، كارلو أنشيلوتي، في إيفرتون مثلما فعل خاميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد، يخطط بدوره لإعارة إيسكو في يناير/كانون ثان، حتى نهاية هذا الموسم، مع وضع بند ينص على الشراء الإلزامي الصيف المقبل.

وسيشترط الملكي على الأندية الراغبة في ضم اللاعب، دفع راتبه بالكامل خلال فترة الإعارة، كما لن يبيعه بمقابل يقل عن 18 مليون إسترليني، بخلاف المكافآت.

وتحدث ريال مدريد بالفعل مع ممثلي إيسكو، والآن يبحث عن مشترٍ محتمل في إنجلترا أو إيطاليا، وفقا لـ”ميرور”.

ونظرًا لأن إيسكو يبحث عن وقت للعب، لضمان مشاركته مع إسبانيا في “يورو 2020″، العام المقبل، يبدو رحيله هو الأقرب.

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