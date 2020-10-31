مصدر يكشف طبيعة التفجير في الكرادة

2020/10/31 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر امني، السبت، طبيعة التفجير الذي وقع في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "التفجير الذي وقع في منطقة الكرادة وسط بغداد، هو عبارة عن انفجار عبوة ناسفة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من تقاطع الشروق ما ادى الى اصابة شخص بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".





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