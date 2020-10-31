مصدر يكشف طبيعة انفجار الكرادة

2020/10/31 | 22:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سُمع دوي انفجار، السبت، في منطقة الكرادة وسط بغداد.



وقال مراسلنا، (31 تشرين الاول 2020)، إن صوت انفجار عنيف سُمع في منطقة الكرادة وسط العاصمة، ما أثار هلع الأهالي وقلقهم.

وأشار مصدر محلي لـ"ناس"، إلى أن "الانفجار استهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية في المنطقة".

ولم يتسنَ لـ"ناس" حتى كتابة الخبر، معرفة ما إذا كان هناك خسائر بشرية، وحجم الخسائر المادية.

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