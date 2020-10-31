2020/10/31 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيله لمواجهة ديبورتيفو آلافيس، في منافسات الدوري الإسباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل برشلونة ضد ألافيس.. جريزمان وديمبلي وفاتي في الهجوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل برشلونة ضد ألافيس.. جريزمان وديمبلي وفاتي في الهجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).