رئيس الجمهورية خلال استقباله البطريرك مار اغناطيوس، يجب حماية مسيحيي الشرق ووقف هجرتهم

2020/10/31 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد استقبل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت الموافق 31-10-2020، البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي في قصر السلام في العاصمة بغداد.واستذكر رئيس الجمهورية خلال مع بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي جريمة الإرهاب في كنيسة سيدة النجاة وأكد أنه يجب مواصلة الجهد لمكافحة الإرهاب والتطرف وحماية …

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