2020/10/31 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

كشف إبراهيم قالن الناطق باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال قالن، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "أنا حاليا في المرحلة الأخيرة للعلاج من فيروس كورونا مع أعراض خفيفة.



أنا بخير الآن، شكرا لكم.



وأشكر الجميع من يتصل ويسأل عن حالتي وبعث رسائل".

وفي وقت سابق من السبت أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن إصابته وقرينته وابنتيهما بفيروس كورونا، حيث يخضعون الآن لعلاج منزلي.

وتواجه تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تفوق مستوى 2000 حالة يوميا مع رصد أكثر من 70 وفاة.

وعلى الرغم من ذلك قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الجمعة، إن سلطات بلاده لا تزال تسيطر على الأوضاع الوبائية.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة المتحدث باسم الرئيس التركي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة المتحدث باسم الرئيس التركي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).