ليفربول يعزز صدارته للبريميرليج بفوز صعب على وست هام

2020/10/31 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

انفرد فريق ليفربول حامل اللقب بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم عبر فوزه المثير على ضيفه ويستهام يونايتد 2-1 مباريات أخرى تغلب تشيلسي على مضيفه بيرنلي 3-0 وفاز مانشستر سيتي 1-0 على مضيفه شيفيلد يونايتد.

وعلى ملعب آنفيلد، نجح ليفربول في تحويل تأخره بهدف أمام ويستهام إلى الفوز بهدفين لينفرد بالصدارة.

وتقدم ويستهام بهدف عن طريق بابلو فورنالس في الدقيقة العاشرة لكن المهاجم المصري محمد صلاح أدرك التعادل لليفربول قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة خطف المهاجم البرتغالي دييجو جوتا هدف الفوز لليفربول.

الفوز رفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إيفرتون الذي يلتقي غداً الأحد مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، فيما توقف رصيد ويستهام عند ثمان نقاط في المركز الثالث عشر.



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