اوبك : الطلب على النفط سوف يتراجع بشكل قياسي بحدود 9.5 مليون برميل

2020/10/31 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- قال تقرير لمنظمة ” اوبك” انه يتوقع انخفاض الإمدادات النفطية العالمية خلال عام 2020، بفعل التزام اوبك وانخفاض النتاج النفط الصخري، منوهة إلى التزام مجموعة “أوبك+” باتفاق خفض الانتاج بنسبة تجاوزت 100 بالمئة في أيلول الماضي.



وقال تقرير للمنظمة اليوم السبت انه “من المتوقع انخفاض الامدادات النفطية العالمية خلال عام 2020 على خلفية اتفاق […]

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