برطانيا تعلن اغلاق تام في إنجلترا على خلفية ارتفاع اصابات كورونا

2020/10/31 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/-أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء السبت، إغلاقا عاما في إنجلترا يمتد لأربعة أسابيع، على خلفية الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.



وابتداء من الخميس، وحتى الثاني من ديسمبر، لن يسمح للمقيمين في إنجلترا بمغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة، مثل العمل أو الدراسة أو شراء المواد الغذائية.



وقال جونسون في مؤتمر […]

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