السليمانية.. تعافي 20 مصابا بفايروس كورونا

2020/10/31 | 23:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، يوم السبت، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت مديرية الصحة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 26 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى بلغ 20 حالة، وان 208 حالات في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 8 حالات وفاة.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 22444 حالة اصابة و11862 حالة شفاء و1207 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار جائحة كورونا حتى الآن.

PUKmedia خاص‌

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