الإعلام الأمني يصدر بيانا حول طبيعة الانفجار الذي وقع وسط بغداد

2020/10/31 | 23:11 - المصدر: NRT عربية

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صورة ارشيفية

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، إصابة مدني بإنفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في تقاطع الشروق بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (31 تشرين الأول 2020): "إصابة مدني بإنفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في تقاطع الشروق بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، "وقد أدى الحادث أيضا الى حصول أضرار مادية في مكتب الخطوط الجوية الإماراتية الذي يقع قرب التقاطع".

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