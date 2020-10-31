المالكي: إسرائيل ستمحى من الوجود.. يراهنون على التطبيع مع دولة شيعية

2020/10/31 | 23:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، السبت، ان الصهاينة يراهنون على تطبيع دولة شيعية معهم لكن لن يحصل ذلك، وان إسرائيل ستمحى من الوجود وكل ما تعمره سيرجع للمسلمين.

جاء ذلك في كلمة له خلال احتفالية ذكرى تأسيس حزب الدعوة الإسلامية والمولد النبوي، اليوم، (31 تشرين الأول 2020)، وأضاف المالكي: "المندسون عمدوا على تشويه صورة العراق الحضارية وأما المتظاهرون فهم أبناؤنا، وان المنظمات الخارجية تراقب جيدا الوضع في البلاد وتراهن على التخريب والدمار".

وتابع: "يجب عدم ترك المجتمع فريسة للمخابرات الدولية التي تريد النيل من العراق"، متسائلا بالقول "هل شل الحياة وتعطيل الدوام في العراق صيغة حضارية؟".

وزاد المالكي: "اغلاق المدارس والجامعات وتهديم الدوائر مسرحية عبرت على الأبرياء، وان حزب الدعوة الإسلامية ساهم بتعمير المساجد والجوامع والحسينيات بالندوات"، محذرا "من اختراق المؤامرات الغربية لمجتمعنا مرة أخرى".

ووجه المالكي حديثه الى بعض قادة الدول العربية والإسلامية: "الصهاينة يحاولون استعباد الشعوب، وان بعض قادة الدول العربية يلجأون الى التطبيع مع الكيان الصهيوني للحفاظ على مناصبهم".

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