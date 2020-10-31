2020/10/31 | 23:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- وقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق في مجالات مختلفة، بحضور نظيره العراقي مصطفى الكاظمي.



جاء ذلك خلال زيارة يجريها مصطفى مدبولي للعاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث وقّع وزيرا خارجية مصر والعراق “محضر اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة”.



وتضمنت الزيارة التوقيع على عدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر والعراق وكالة الصحافة المستقلة.

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