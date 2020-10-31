رئيس مجلس النواب يزور قضاء الطارمية (صور)

2020/10/31 | 23:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسية

منذ 38 ثانية 390

زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، قضاء الطارمية، حيث التقى الشيخ العام لعشيرة السادة البشيلي في مضيفه، وذلك للاطمئنان على صحته

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زار، اليوم السبت، قضاء الطارمية، حيث التقى الشيخ العام لعشيرة السادة البشيلي في مضيفه، وذلك للاطمئنان على صحته”.

واستمع الحلبوسي، إلى شرح مفصل عن أحوال القضاء، وأهم المشاريع غير المنجزة، والمعوقات التي تقف عائقا أمام تقديم الخدمات للأهالي وسبل تذليلها.

وحضر اللقاء شيوخ ووجهاء عشائر قضاء ونواحي الطارمية، وقائممقام القضاء، ومدراء نواحي المشاهدة والعبايجي والمركز.

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