الاعلام الامني يؤكد انفجار عبوة ناسفة ادت الى اضرار مادية لمكتب الخطوط الجوية الامارتية

2020/10/31 | 23:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني مساء السبت ، عن إصابة مدني بإنفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في تقاطع الشروق بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد، وقد أدى الحادث أيضاً الى حصول أضرار مادية في مكتب الخطوط الجوية الإماراتية الذي يقع قرب التقاطع.

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