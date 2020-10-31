انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة بغداد

2020/10/31 | 23:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اصيب شخص بجروح بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد.

وقال مصدر ” ان عبوة ناسفة انفجرت قرب محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة الكرادة ،ما ادى الى اصابة شخص بجروح”.

وكان دوي انفجار سمع وسط بغداد مساء اليوم .

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