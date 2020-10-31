عن الكرامة والذل، وكرامة المذلولين - ياسين الحاج صالح

2020/10/31 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح هل يمكن الكلام بكرامة على نزع الكرامة؟ هل يمكن أن نتكلم بكرامة على عار الخسارة الكاملة، إذلال واسع وعميق ومستمر ومتعدد الأوجه تعرضنا له؟ أعني دون انفعال هائج، دون تفجع وانتحاب، دون سينيكية، دون مزايدة على النفس أو الغير، ودون إنكار بالطبع.



ربما ليس دون غضب، ولكن بغضب مُتحكّم فيه، ربما ليس دون حزن، لكن مع تمالك للنفس، ربما ليس دون ألم، لكن دون رثاء للذات، وبالتأكيد دون مشهدية واستعراض.



يعنيني ا ......





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