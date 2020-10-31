بيان من الإعلام الأمني بشأن تفجير الكرادة .. أضرار في شركة إماراتية

2020/10/31 | 23:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، إصابة مدني أثر انفجار عبوة محلية الصنع في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.



وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2020)، إن "مدنيا أصيب بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في تقاطع الشروق بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن "الحادث أدى ايضاً الى حصول أضرار مادية في مكتب الخطوط الجوية الإماراتية الذي يقع قرب التقاطع".

وسُمع دوي انفجار، في وقت سابق اليوم، في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال مراسلنا، (31 تشرين الاول 2020)، إن صوت انفجار عنيف سُمع في منطقة الكرادة وسط العاصمة، ما أثار هلع الأهالي وقلقهم.

وأشار مصدر محلي لـ"ناس"، بأن "عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من تقاطع الشروق في الكرداة في شارع سلمان فائق، مما أدى إلى الحاق أضرار بمحل بيع مشروبات كحولية، وشركة طيران الإمارات".

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