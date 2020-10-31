اكبر اندية اسبانيا مهدد

2020/10/31 | 23:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن وجود أزمة اقتصادية كبرى تهدد نادي برشلونة بالإفلاس خلال الفترة المقبلة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لخفض رواتب اللاعبين.

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