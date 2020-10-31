سنخفض القرض لـ 12 تريليون دينار تكفي الرواتب وحاجات البلاد لباقي أشهر السنة

2020/10/31 | 23:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية بعد حوارات مع الحكومة: بغداد- وعد الشمري كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، عن نتائج حواراتها مع الحكومة بشأن قانون تمويل العجز، لافتة إلى أن مبلغ القرض الوارد في المشروع كبير جداً مقارنة بالحاجة الفعلية للبلاد، مشيرة إلى وجود السيولة النقدية الكافية لتسديد رواتب هذا الشهر، وانها القرض الذي ارادته الحكومة ...

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