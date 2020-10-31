” دبلوماسية الزلازل ” تفتح بابا لانفراج العلاقات بين الخصمين المتضررين تركيا واليونان

2020/10/31 | 23:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعزي بضحايا الهزة الأرضية الصباح الجديد-متابعة أعربت وزارة الخارجية امس السبت عن تعاطف حكومة وشعب البلاد مع تركيا إثر تعرض بعض المناطق في تركيا لهزة أرضية.اجرى وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، مُعزّياً ” بضحايا الهزة الأرضية”.وفيما تستمر فرق الإنقاذ في مدينة بايرقلي بمحافظة إزمير الواقعة ...

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