تفجير انبوب كردي يكشف عن فساد جديد بملف النفط في الاقليم

2020/10/31 | 23:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت أجور نقل مقدارها مليار و138 مليون دولار لشركة تركية واخرى روسية السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اكد خبراء ومختصون في مجالات الطاقة، ان اقليم كردستان دفع العام المنصرم 2019 مليار و138 مليون دولار لشركة تركية واخرى روسية عن اجور نقل النفط الكردي، من حقول الاقليم الى ميناء جيهان التركي.وكان انبوب ...

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