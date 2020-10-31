جوتا ينقذ ليفربول في آخر 5 دقائق امام وستهام يونايتد

2020/10/31 | 23:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أحرز ديوغو جوتا هدف الفوز قرب النهاية، ليتغلب ليفربول 2-1 على ضيفه وستهام يونايتد على ملعب “أنفيلد”، السبت، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويملك ليفربول حامل اللقب 16 نقطة من 7 مباريات، ويتقدم بثلاث نقاط على إيفرتون الذي يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد، الأحد.



وتقدم وستهام في الدقيقة العاشرة عن طريق بابلو فورنالس، حيث وضع […]

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