التعاون الدولي المصرية تستعرض حصاد أول لجنة مشتركة مع العراق منذ 30 عاما

2020/10/31 | 23:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اختتمت اليوم السبت، فعاليات اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية التي تعتبر الأولى منذ نحو 30 عامًا والتي استمرت من 28-31 أكتوبر الجاري، بتوقيع 15 اتفاقية تعاون مشترك في مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتنظيم ملتقى …

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