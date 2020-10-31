2020/10/31 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ احتفلت المطربة المصرية الشابة نهال نبيل، بخطبتها أمس الجمعة، على المهندس مروان فادي، في حفل اقتصر على الأهل والأقارب فقط.



وكتبت السيدة سوسن جاد ، والدة المطربة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تمت أمس خطبة ابنتي الحبيبة الفنانة الجميلة نهال نبيل إلى المهندس مروان فادى في حفل أسرى جميل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المطربة المصرية الشابة “نهال نبيل” تحتفل بخطبتها فى حفل عائلي وكالة الصحافة المستقلة.

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