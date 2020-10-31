وزير الرياضة العراقي يتدخل لأنهاء أزمة في الدوري المحلي

2020/10/31 | 23:39 - المصدر: العربي الجديد

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عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي (الاتحاد العراقي لكرة القدم)أكد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، اليوم السبت، أنه سيتدخل لإنهاء الأزمة المستعصية بين فريق النجف والهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، بعد التصعيد الحاصل بينهما نتيجة نقل مباراتهما إلى ملعب آخر.

وقررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية اعتبار فريق النجف خاسراً أمام نفط الوسط، وذلك استناداً للفقرة 13/(أ) من المادة الثانية من نظام المسابقات 2020-2021، والتي تنص "إذا تأخر الفريق عن وقت المباراة الأصلي بـ (15) دقيقة يُعد الفريق خاسراً (3-0).

وقال درجال في تغريدة له على موقع "تويتر": "سنتدخل شخصياً للصلح وترطيب الأجواء بين الهيئة التطبيعية ونادي النجف الرياضي التي وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن الموسم الكروي الجديد الذي انطلق بنجاح وانضباط لا بد له أن يستمر دون أن تعكر صفو الأجواء فيه أية أحداث جانبية، لذا يجب احتواء هذه الأزمة بين الطرفين، وأن نادي النجف وجماهيره الكبيرة لا بد أن يكونا حاضرين في هذا التنافس الشريف مع وسع الصدر المعروفة عنهما، واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار".

وأضاف درجال "نثمن التدخل الواعي للإعلام الرياضي وحرص الجماهير على التهدئة وإننا سنتدخل لدى الطرفين بناءً على المناشدة التي أطلقها موقع صدى الكرة العراقية، ولن نخيب ظن الجماهير كونها تصب في مصلحة الكرة العراقية، راجين من إدارة النجف والتطبيعية عدم التصعيد في الوقت الراهن حتى يتم اللقاء بين الاثنين وحلحلة المشاكل في القريب العاجل".

سنتدخل شخصياً للصلح وترطيب الاجواء بين الهيأة التطبيعية ونادي النجف الرياضي التي وصلت إلى مرحلة حرجة وان الموسم الكروي الجديد الذي إنطلق بنجاح وإنضباط لا بد له أن يستمر دون أن تعكر صفو الأجواء فيه اية أحداث جانبية، لذا يجب إحتواء هذه الأزمة بين الطرفين pic.twitter.com/Wg25vw5N8e

— عدنان درجال - Adnan Darjal (@ADarjal) October 31, 2020

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