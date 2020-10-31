2020/10/31 | 23:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلنت شركة “إنسباير براندز” للمطاعم، الجمعة، أنها ستشتري “دانكن براندز” المالكة لسلسلتي “دانكن دوناتس” و”باسكن روبنز”، مقابل 8,8 مليارات دولار.



وقالت الشركة في بيان، إن قيمة الصفقة تصل إلى 11,3 مليار دولار، مع احتساب الديون المترتبة على “دانكن براندز”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.



وتملك “إنسباير براندز” سلاسل مطاعم “أربيز” و”بافالو وايلد وينغز” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيع الشركة المالكة لـ”باسكن روبنز” بـ8,8 مليار دولار وكالة الصحافة المستقلة.

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