هزة أرضية تضرب محافظة ميسان

2020/10/31 | 23:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة النقل، السبت، حدوث هزة أرضية بلغت قوتها (3,4) درجة على مقياس ريختر، في شمال غرب قضاء علي الغربي في محافظة ميسان.

وبين تقرير الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم، (31 تشرين الأول 2020)، ان "الهزة حدثت في تمام الساعة 6:58:45 مساء اليوم، وبلغت قوتها (3,4) قرب الحدود الشرقية للبلاد وتبعد(35 )كم شمال غرب قضاء علي الغربي في محافظة ميسان، مشيرة إلى انه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى".

ودعت الهيئة في تقريرها، "المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والاخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية".

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