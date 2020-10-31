2020/10/31 | 23:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … يعتبر الصداع النصفي واحداً من اهم الامراض المزمنة التي يعاني منها اغلب الاشخاص حول العالم بشكل شبه يومي.



السبب الدقيق وراء حدوث الصداع النصفي غير معروف ، ولكن يُعتقد أنه ناتج عن نشاط الدماغ غير الطبيعي الذي يؤثر مؤقتًا على الإشارات العصبية والمواد الكيميائية والأوعية الدموية في الدماغ.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسباب الصداع النصفي و كيف يحدث وكالة الصحافة المستقلة.

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