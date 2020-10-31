بيان من ساحة الحبوبي.. تحذير من فض الاعتصام ورسالة إلى الشرطة والعمليات (فيديو)

2020/10/31 | 23:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت عوائل ضحايا الاحتجاجات في محافظة ذي قار، السبت، من محاولة فض الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط المحافظة، مطالبين في ذات الوقت القوات الأمنية بتوفير الحماية للساحة.



وجاء في بيان مرئي، لعوائل الضحايا، تابعه "ناس" (31 تشرين الأول 2020): "نحذر من أي تدخل لفض الاعتصام السلمي في الحبوبي ونطالب قيادة عمليات سومر وقيادة شرطة ذي بتوفير الحماية اللازمة للساحة".

وأضاف البيان، "نحن عوائل الشهداء مستمرين في اعتصامنا السلمي لحين تحقيق المطالب ونطلب من المنتفضين والثوار ضبط النفس والحفاظ على سلمية الثورة وامن المحافظة".

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