المسابقات ترد على نادي النجف: قرار الخسارة لا رجعة فيه وفق القانون

2020/10/31 | 23:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رد عضو لجنة المسابقات، علي عبيس، على اتهام مدرب نادي النجف الاشرف، بان قرار خسارة النجف لا رجعة فيه.

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