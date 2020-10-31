مول أمريكي شهير يتراجع عن سحب الأسلحة من على الرفوف

2020/10/31 | 23:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} قررت مجموعة "وولمارت" الأمريكية العملاقة في مجال البيع بالتجزئة إعادة الأسلحة والذخائر إلى رفوف متاجرها، غداة قرار اتخذته بسحبها إثر تظاهرات

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