2020/11/01 | 00:09 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وأضافت الخلية، في بيان، إن الانفجار الذي وقع في تقاطع الشروق في الكرادة أدى إلى "حصول أضرار مادية في مكتب الخطوط الجوية الإماراتية الذي يقع قرب التقاطع"
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار وسط بغداد.. وخلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيله ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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