انفجار وسط بغداد.. وخلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيله

2020/11/01 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضافت الخلية، في بيان، إن الانفجار الذي وقع في تقاطع الشروق في الكرادة أدى إلى "حصول أضرار مادية في مكتب الخطوط الجوية الإماراتية الذي يقع قرب التقاطع"

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