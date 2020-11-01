بيان لعوائل ضحايا التظاهرات في ذي قار يحذر من فض اعتصام الحبوبي (فيديو)

2020/11/01 | 00:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت عوائل ضحايا التظاهرات في ذي قار، اليوم السبت بيانا، حذرت فيه من فض الاعتصام في ساحة الحبوبي، فيما دعت "الثوار" الى ضبط النفس والحفاظ على سلمية الاحتجاج.

وجاء في بيان مرئي لعوائل الضحايا، (31 تشرين الاول 2020): "نحذر من اي تدخل لفض الاعتصام السلمي في الحبوبي ونطالب قيادة عمليات سومر وقيادة شرطة ذي بتوفير الحماية اللازمة للساحة".

وأضاف البيان: "نحن عوائل الشهداء مستمرون في اعتصامنا السلمي لحين تحقيق المطالب، ونطلب من المنتفضين والثوار ضبط النفس والحفاظ على سلمية الثورة وأمن المحافظة".

⭕محافظة ذي قار بيان عوائل الشهداء

يحذرون فيه القيادات الأمنية من أي تدخل لفض الإعتصام السلمي في ساحة الحبوبي .



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— Trending in Iraq | تريند العراق (@Trending_Iraq) October 31, 2020

وفي وقت سابق من اليوم السبت، شهدت ساحة التحرير رفع عدد من خيم المعتصمين وفتح ممراتها أمام السيارات بعد إعادة فتح جسر الجمهورية مع فتح شوارع رئيسية مهمة بينها السنك والخلاني، واللذان يعدان من المناطق التجارية المهمة في بغداد.

وعلق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على فتح ساحة التحرير اليوم من قبل القوات الأمنية، مؤكدا أن "العراق لن ينسى شبابه".

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" إن شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون لفتح الساحة أمام حركة السير وإعادة الحياة الطبيعية.

وأوضح أن "الانتخابات الحرة النزيهة" هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام، مرفقا تغريدته بقوله "العراق لن ينسى شبابه".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (31 تشرين الأول 2020) إعادة فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمام حركة العجلات بعد مرور عام كامل على إغلاقها.

وقال قائد عمليات بغداد، قيس المحمداوي، في مقطع فيديو إنه تم رفع بعض الخيم من ساحة التحرير لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وعزا تواجد القطعات الأمنية إلى طلب من المتظاهرين "للوقوف بوجه عصابات الجريمة والمخدرات".

وستيم رفع بعض الخيم التي يتطلب رفعها من الشارع العام وإيجاد مكان ملائم لهم داخل الساحة، بحسب قوله.

ولفت إلى أنه "بتعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين، الذين يتاجرون بالمخدرات، ومستخدمي الرمانات، وإلقاء القبض على بؤرة أساءت للمتظاهرين".

كما أوعزت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق بفتح شارع غرناطة المغلق منذ عام، والذي يربط ساحة الخلاني بساحة الطيران، كما تم فتح طريق محطة الكيلاني باتجاه خلف الوزارات وصولا إلى شارع النضال وهو أيضا سالك لمرور وسير المركبات.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، المباشرة بإعادة الحياة الطبيعية إلى ساحة التحرير ومقترباتها.

وقالت الخلية في بيان، إن "الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية في ساحة التحرير ومقترباتها وشوارع الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية باشرت صباح اليوم بإعادتها لوضعها الطبيعي".

وأضافت، أن "الحركة بدأت صباحا من الكرخ إلى الرصافة على جسر الجمهورية وما زالت الجهود الخدمية مستمرة".

وأغلقت القوات الأمنية جسر الجمهورية وعددا من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ساحة التحرير، بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول 2019.

وقالت السلطات إن الإجراءات تهدف إلى حماية جموع المتظاهرين من عناصر وصفتها بـ"المندسة"، تحاول خلط الأوراق وإثارة الفوضى.

وشهدت احتجاجات الذكرى الأولى للحراك، الأسبوع الماضي، أحداث عنف، فيما حذرت السلطات في بغداد من جماعات وصفتهم بـ"المندسين"، يسعون إلى إخراج الاحتجاجات عن سلميتها.

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