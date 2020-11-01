الحلبوسي و المشهداني يبحثان الإجراءات التشريعية للتهيئة الى الانتخابات المبكرة

2020/11/01 | 00:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني الإجراءات التشريعية للتهيئة الى الانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في البلاد، والإجراءات التشريعية للتهيئة لانتخابات مبكرة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية بعد أن حُسم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي”.

وأكد اللقاء، بحسب البيان، على “أهميةَ التواصل والحوار بين القوى السياسية من أجل حسم التشريعات اللازمة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، ولتلبية حاجات المواطنين”.

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