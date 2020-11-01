كورونا.. 14 دولة اوروبية تضرب رقما قياسياً بالاصابات

2020/11/01 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سجل عدد حالات العلاج داخل المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا رقما قياسيا في 14 دولة أوروبية على الاقل هذا الاسبوع، مع بدء موجة التفشي الثانية، وفق احصاء لفرانس برس يستند الى أرقام رسمية.

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