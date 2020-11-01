مدرب السماوة: مباراتنا مع الميناء افتقدت اللمسة الأخيرة أمام الشباك

2020/11/01 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد مدرب السماوة، غالب عبد الحسين، أحقية فريقه بالفوز على ضيفه الميناء (1-0)، أمس الجمعة، ضمن الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز، الا انها افتقدت اللمسة الأخيرة أمام الشباك.

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