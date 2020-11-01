2020/11/01 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني، الاجراءات التشريعية للتهيئة لانتخابات مبكرة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في البلاد، والإجراءات التشريعية للتهيئة لانتخابات مبكرة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية بعد أن حُسم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

وأكد اللقاء أهميةَ التواصل والحوار بين القوى السياسية من أجل حسم التشريعات اللازمة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، ولتلبية حاجات المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والمشهداني يبحثان الإجراءات التشريعية للتهيئة لانتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والمشهداني يبحثان الإجراءات التشريعية للتهيئة لانتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).