مدبولي يعرض جوانب نجاح التجربة المصرية في الإسكان والكهرباء على الرئيس العراقي

2020/11/01 | 00:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: التقى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم السبت، الرئيس العراقى برهم صالح، وحضر اللقاء الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء.واستهل الرئيس العراقى اللقاء معربا عن سعادته بهذه الزيارة رفيعة المستوى، وعقد اجتماعات اللجنة العليا …

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