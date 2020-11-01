"من أصل تركي".. عشرات الشبان يهاجمون كنيسة في النمسا

2020/11/01 | 00:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر محلية في النمسا بأن عشرات الشبان من أصل تركي تسببوا بأعمال شغب وفوضى في كنيسة بمدينة فيينا النمساوية، تزامنت مع أحداث دموية شهدتها فرنسا أشعل فتيلها عرضُ مدرس رسوما كاريكتورية للنبي محمد.

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