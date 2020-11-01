2020/11/01 | 00:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن حزمة جديدة من إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون يعلن إغلاقاً عاماً في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون يعلن إغلاقاً عاماً في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).