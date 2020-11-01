2020/11/01 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … يعتبر مشروب القرفة والزنجبيل من المشروبات المميزة بطعمها، كما ان لهما فوائد للصحة العامة بشكل أساسي.



فوائد القرفة والزنجبيل متعددة وكثيرة منها الحماية من الأمراض، ذلك لاحتواء الزنجبيل الكثير من مضادات الأكسدة والتي تحمي من التعب والإجهاد، كما تعمل على منع تلف الحمض النووي، وتساعد في محاربة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد القرفة والزنجبيل لجسم الانسان وكالة الصحافة المستقلة.

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