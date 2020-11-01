رئيس النواب العراقي عن مصر: ليس لنا إلا أن نكون سوياً لتجاوز الصعاب

2020/11/01 | 01:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر قائلا: ليس لنا إلا أن نكون سوياً فى مركب واحد ، وان نكون متعاونين لتجاوز الصعاب.وأضاف الحلبوسي خلال لقاءه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الذي يزور العراق …

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